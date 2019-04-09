В Украине подорожали социальные продукты: эксперты подсчитали, как изменились цены
Аналитики составили ТОП продтоваров, которые подорожали или подешевели сильнее прочих
После зимнего затишья в марте возобновился рост цен на социальные продукты, которые за пять лет подорожали втрое. Такие данные мониторинга, проведенного Ассоциацией поставщиков торговых сетей, обнародовал ее глава Алексей Дорошенко.
"Весна принесла подорожание 81% социальных продуктов по нашему собственному мониторингу. По сравнению с февралем, стало дешевле большинство овощей борщового набора, а именно: лук – на 7,5%, свекла – на 6,1%, морковь – на 2,2% и картофель – на 1,4%. Кроме того уменьшилась на 2,1% цена десятка куриных яиц и на 0,3% – сахара", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
Из овощного борщового набора подорожала белокочанная капуста – на 24,9%. При этом, по подсчетам аналитиков, продукты молочной корзины выросли в цене на 0,3-1,2%. Сметана прибавила в цене 1,2%, молоко и сливочное масло – 0,5%, а творог – 0,3%. Также стабильно растет стоимость хлеба.
"За первый месяц весны ржаной хлеб стал дороже сразу на 2,5%, пшеничный хлеб, в зависимости от сорта муки, набрал от 1,7% до 2,2%, а батон – 1,9%", - отметил Дорошенко.
Бакалея дорожала, за исключением сахара, который стал дешевле на 0,3%, и риса, цена которого не изменилась. Растительное масло стало дороже на 0,2%, манка – на 3%, мука - на 0,4%, макароны – на 0,8%, гречневая крупа – на 1,1%, ячневая крупа – на 1,3%, а пшено – на 4,2%.
"В марте снова начался путь в гору стоимости мяса после февральского удешевления. Даже пост не стал помехой. Выросли в цене все виды мяса – на 0,2-1,3%. Колбасы прибавили 1,3%, мороженая рыба – 1,2%, свинина – 1,1%, филе курицы – 0,9%, говядина – 0,7%, куриная тушка – 0,3% и сало – 0,2%", - отмечает Дорошенко.
ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в марте:
- Капуста – на 24,9%.
- Пшено – на 4,2%.
- Хлеб ржаной – на 2,5%.
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 2,2%.
- Батон – на 1,9%.
ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели:
- Лук – на 7,5%.
- Свекла - на 6,1%.
- Морковь – на 2,2%.
- Яйца – на 2,1%.
- Картофель – на 1,4%.
Дорошенко прогнозирует, что текущие тенденции сохранятся и в апреле.
Напомним, ранее "Сегодня" изучили цены на рынке и выяснили, во сколько обходятся овощи и мясо в Украине:
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