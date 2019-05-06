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В Украине подорожали сосиски и колбаса

6 мая, 15:29

Эксперт рассказал о росте цен на мясные продукты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что в первом квартале 2019 года в Украине подешевела мясная корзина, за год рост цен на мясные продукты, в частности, колбасы, составил 16%. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам словам, в апреле-2019 по сравнению с апрелем-2018 буженина по-домашнему выросла в цене на 12%, в среднем до 270,9 грн/кг. Сырокопченая колбаса "Брауншвейская" подорожала на 13%, до 369,7 грн/кг.

Варено-копченая колбаса салями выросла в цене более заметно – на 18%, до 129,4 грн/кг. Еще сильнее подрожали молочные сардельки и филейные сосиски – на 20% и 22%, до 77,1 и 140,6 грн/кг соответственно.  

"Самые дешевые продукты в этом наборе дорожали большими темпами, чем более дорогие. Это означает, что рынок полностью соответствует закону спроса-предложения. А покупательная способность только последнее время начала расти быстрее уровня потребительской инфляции, что сдерживает отечественное производство и спрос", – отметил Дорошенко.

Ранее Дорошенко сообщал, что мясная корзина по итогам 2018 года подорожала на 11% – с 518 грн до 575 грн. При этом тогда эксперты включили в нее по килограмму куриных тушек и филе, свинины, сала, говядины и вареной колбасы первого сорта.

Напомним, если в будущий сельскохозяйственный сезон не случатся погодные аномалии, цены на овощи "борщевого набора" через год могут значительно снизиться – вплоть до 10-15 раз:

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Тег продукты, колбаса, покупательная способность, цены на продукты, мясная продукция, рост цен, Алексей Дорошенко

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Сегодня

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