В Украине подорожали водка и пиво

Эксперты прогнозируют, что с осени алкогольные напитки для украинцев станут еще менее доступными

С начала года в Украине подорожал определенный перечень продуктов питания и алкогольных напитков, в частности. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В частности, выросли цены на хлеб – в среднем на 18 коп. за буханку. По состоянию на июль текущего года буханку хлеба пшеничного из муки высшего сорта можно купить в среднем за 19,5 грн, буханку хлеба пшеничного из муки первого сорта – по 15,4 грн, буханку хлеба ржаного, ржано-пшеничного – по 16,4 грн.

Также подорожали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы на 13 коп., до 15,5 грн. за килограмм продукта, крупы ячневые – на 2 коп. до 10,4 грн за кг, колбасы вареные первого сорта – на 1,5 грн до 88,1 грн за кг, пшено – на 68 коп. до 18,9 грн за кг.

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Вместе с тем, в Украине с начала года подорожали алкогольные напитки. В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров подорожала на 27 коп. в 14,78 грн.

Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 20 коп. – до 60,61 грн, бутылка водки объемом 0,5 л – на 19 коп. до 82,12 грн.

Напомним, эксперты прогнозируют, что с осени алкогольные напитки для украинцев станут еще менее доступными. Их стоимость возрастет в связи с намерениями МЭРТ пересмотреть минимальные розничные цены.

Эксперты говорят, что увеличение МРЦ – логическое и следует из экономической целесообразности. В частности, обусловлено оно ростом алкогольных акцизов.

Накануне сообщалось, что Россия осталась без дешевой водки.

Напомним, в Украине готовят подорожание вина и водки. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Речь об этом идет в проекте постановления, который опубликовало МЭРТ. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Действующие минимальные цены на алкогольные напитки введены в сентябре 2017 года.

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