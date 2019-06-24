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В Украине подсчитали безработных

24 июня, 19:29

Данные за первый квартал 2019 года опубликовала Госслужба статистики

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уровень безработицы среди населения Украины, численность которого по состоянию на 1 апреля сократилась до 42,08 млн человек, в возрасте от 15 лет и старше в первом квартале 2019 года составил 9,1%, а среди лиц в возрасте от 15 до 70 лет – 9,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 24 июня.

При этом, по данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 50,7%, а среди населения в возрасте от 15 до 70 лет – 57,1%.

"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в первом квартале 2019 года составило 16,4 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,3 млн человек. Количество безработного населения в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек", – сообщает Госстат.

В ведомстве добавили, что занятое население – лица в возрасте от 15 лет и старше, которые в течение исследуемой недели работали хотя бы один час с целью получения оплаты или прибыли, либо временно отсутствовали на работе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года составлял 9,3% (1,7 млн человек). При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет сократилось до 16,2 млн человек.

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Тег население, Госстат, безработица, занятость

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Сегодня

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