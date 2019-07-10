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В Украине подсчитали доходы местных бюджетов

10 июля, 15:03

Итоги за шесть месяцев 2019 года озвучил Геннадий Зубко

Фото: пресс-центр НБУ

Доходы местных бюджетов Украины, которая в целом отстала от плана по доходам госбюджета, в январе-июне 2019 года увеличились на 19,6%, или на 21,1 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 128,8 млрд грн.

Об этом 10 июля написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, налога на доходы физических лиц поступило 77,2 млрд грн (+13,9 млрд грн, или +22%), платы за землю – 15,6 млрд грн (+23,4%). При этом фактические поступления единого налога составили 16,2 млрд грн (+22,8%), а налога на недвижимое имущество – 2,1 млрд грн (+32,3%).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что во втором полугодии 2019 года остаются риски невыполнения доходов государственного бюджета Украины из-за укрепившегося курса гривни и уменьшившегося объема импорта. Об этом заявили в Министерстве финансов. Там добавили, что за первое полугодие доходы госбюджета составили 506,8 млрд грн, что меньше на 4,3% от плановых показателей.

Напомним, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Тег бюджет, доходы, госбюджет, Зубко

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