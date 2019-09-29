В Украине подсчитали дотации за телят

Дотации за молодняк крупного рогатого скота указаны за период с мая по август

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С мая по август 2019 года общий размер дотаций физлицам за выращивание молодняка крупного рогатого скота (КРС) составил 129 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В целом с начала года государственную поддержку по развитию животноводства предоставили 181,9 тыс. физических лиц за выращивание 330 тыс. голов КРС.

Напомним, что дотация за молодняк предоставляется на безвозвратной основе физлицам за содержание идентифицированного и зарегистрированного КРС до 13-месячного возраста трижды в год – в мае, сентябре и декабре.

По данным министерства, с января по апрель физлицам выделили 323,6 млн грн за содержание телят.

Для получения такой дотации физлицу необходимо подать соответствующие документы в сельский, поселковый, городской советы или совет объединенной территориальной общины до 1 декабря 2019 года.

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