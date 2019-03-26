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В Украине подсчитали финпомощь от международных доноров

Сегодня, 19:56

В 2018 году в стране реализовывалось 618 проектов международной техпомощи

Фото: AFP
В Украине подсчитали финпомощь от международных доноров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/183/3d9/5c61833d93c36.jpg Экономика В 2018 году в стране реализовывалось 618 проектов международной техпомощи

Украина в течение 2018 года реализовывала 618 проектов международной технической помощи (МТП) общей стоимостью 6,6 млрд долларов.

Об этом сообщает 26 марта пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины… В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) МТП больше, чем в 2017 году", – сказано в сообщении.

Крупнейшими донорами в прошлом году стали:

  • США – более 2 млрд долларов (124 проекта);
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕС) – 759,7 млн долларов (44 проекта);
  • Европейский Союз – 522,3 млн долларов (235 проектов);
  • Германия – 386,9 млн долларов (39 проектов);
  • Канада – 152,3 млн долларов (18 проектов).

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Минэкономразвития также указало, в какие сферы распределялись средства:

  • национальная безопасность и оборона – 1,2 млрд долларов (28%);
  • ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) – 819,1 млн долларов (20%);
  • управление и гражданское общество – 509,8 млн долларов (12%);
  • восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – 356,7 млн долларов (9%);
  • региональное развитие – 334,7 млн долларов (8%);
  • энергетика и энергоэффективность – 262 млн долларов (6%);
  • здравоохранение – 137 млн долларов (3%);
  • образование и наука – 120,8 млн долларов (3%).

Ранее Министерство финансов сообщило, что государственный и частный сектор Украины получил значительную поддержку от международных партнеров в 2017–2019 годах. В частности, ЕС предоставил первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в декабре 2018 года

В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова отметила, что в ЕС заявили о готовности предоставить Украине второй транш в размере 500 млн евро.

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Тег США, ЕС, ЕБРР, финансовая помощь, Минэкономразвития

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