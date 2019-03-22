Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине подсчитали миллионеров

Сегодня, 14:15

Больше всего миллионеров – в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине подсчитали миллионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg Экономика Больше всего миллионеров – в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях

1120 украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен, полученный в 2018 году. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, миллионеры уплатят налог почти 88 млн гривен и военный сбор в сумме 10 млн гривен.

"По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% – получение других облагаемых налогами доходов и 20% – от сдачи имущества в аренду (субаренду)", – сказано в сообщении.

В целом украинцы подали около 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Общий задекларированный доход составил 13,5 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен (+38%) больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наибольшее количество миллионеров:

  • в Киеве (35% от общего числа) – 396 человек;
  • в Харьковской области – 101 человек;
  • в Днепропетровской области – 96 человек.

Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов – более 500 млн гривен – задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая 2019 года.

Напомним, согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

За январь 2019 года украинцы подали более 22 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах за 2018 год, при этом 335 человек задекларировали доходы более миллиона гривен.

Какие зарплаты ожидаются у украинцев в течение трех лет, смотрите в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег миллионер, доходы, миллионеры, ГФС, декларация о доходах

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подсчитали миллионеров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минфин раскрыл данные по расходам и доходам госбюджета

15 марта, 16:43

Дефицит государственного бюджета за январь-февраль составил 13,6 млрд грн

Большая разборка: что такое налоговая соцльгота и кому она положена

11 марта, 07:00

На получение налоговой социальной льготы не могут рассчитывать самозанятые предприниматели

Самые молодые миллиардеры: модель Кайли Дженнер побила рекорд Марка Цукерберга

5 марта, 22:48

В 21 год Кайли Дженнер является самым молодым человеком, заработавшим миллиард

Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – 50%

16 февраля, 00:42

Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на продукты

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

В Москве похоронили певицу Юлию Началову: фото

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Умер актер из фильма «Девчата»

Евгений Петросян принял неожиданное решение

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

В Украине хотят изменить правила перевозки валюты через границу

Видеообзор отборочного матча Euro-2020 Бельгия — Россия

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Шовковский рассказал о своем возможном уходе из Динамо
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным

Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов