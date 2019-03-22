В Украине подсчитали миллионеров
Больше всего миллионеров – в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях
1120 украинцев задекларировали доход в размере более миллиона гривен, полученный в 2018 году. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
По данным ведомства, миллионеры уплатят налог почти 88 млн гривен и военный сбор в сумме 10 млн гривен.
"По структуре доходов треть, или 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% – получение других облагаемых налогами доходов и 20% – от сдачи имущества в аренду (субаренду)", – сказано в сообщении.
В целом украинцы подали около 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Общий задекларированный доход составил 13,5 млрд гривен, что почти на 4 млрд гривен (+38%) больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Наибольшее количество миллионеров:
- в Киеве (35% от общего числа) – 396 человек;
- в Харьковской области – 101 человек;
- в Днепропетровской области – 96 человек.
Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов – более 500 млн гривен – задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.
Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая 2019 года.
Напомним, согласно декларационной кампании-2018, доходы за 2017 год не менее миллиона гривен значатся у 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.
За январь 2019 года украинцы подали более 22 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах за 2018 год, при этом 335 человек задекларировали доходы более миллиона гривен.
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