В Украине подсчитали коров, свиней и птицу
К 1 марта в стране увеличилось поголовье птицы, а крупного рогатого скота – уменьшилось
По состоянию на 1 марта 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом поголовье птицы в стране увеличилось.
Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.
Поголовье крупного рогатого скота к 1 марта составило 3,52 млн голов (-2,6%), в том числе коров – 1,93 млн голов (-3,3%).
Поголовье свиней сократилось до 6,02 млн голов (-0,6%), а овец и коз – до 1,33 млн голов (3,5%).
При этом поголовье птицы в Украине достигло 203,01 млн голов (+2,8%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.
Ранее "Сегодня" сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьют рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:
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