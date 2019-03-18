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В Украине подсчитали коров, свиней и птицу

Сегодня, 06:06

К 1 марта в стране увеличилось поголовье птицы, а крупного рогатого скота – уменьшилось

Фото: Pixabay
В Украине подсчитали коров, свиней и птицу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bda/316/5c8bda316f548.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bda/316/5c8bda316f548.jpg Экономика К 1 марта в стране увеличилось поголовье птицы, а крупного рогатого скота – уменьшилось

По состоянию на 1 марта 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом поголовье птицы в стране увеличилось.

Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

Поголовье крупного рогатого скота к 1 марта составило 3,52 млн голов (-2,6%), в том числе коров – 1,93 млн голов (-3,3%).

Поголовье свиней сократилось до 6,02 млн голов (-0,6%), а овец и коз – до 1,33 млн голов (3,5%).

При этом поголовье птицы в Украине достигло 203,01 млн голов (+2,8%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

Ранее "Сегодня" сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьют рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:

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Тег животные, свиньи, птицы, коровы, Госстат, КРС, крупный рогатый скот, козы

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