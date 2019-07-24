Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине подсчитали поступления от сдачи госимущества в аренду

24 июля, 16:58

Трубаров считает, что ФГИ выполнит "годовое задание"

Фото: пресс-центр НБУ

Поступления в государственный бюджет от сдачи в аренду государственного имущества в Украине с начала 2019 года составили 925,7 млн грн.

Об этом 24 июля на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, ранее озвучивший ожидания по "большой приватизации" от Кабмина.

"С уверенностью можем говорить, что Фонд годовое задание в 1,2 миллиарда перевыполнит, и до конца года мы подойдем к цифре в полтора миллиарда. Сейчас действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, свыше 17 тысяч", – добавил он.

Трубаров также сообщил, что ФГИ еще в 2018 году разработал новый закон об аренде, но не был передан в Верховную Раду.

"Фонд будет повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта нового закона об аренде, чтобы уже новый состав парламента рассмотрел этот важный документ, а рынок аренды заработал по новым правилам", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 412,6 млн грн.

При этом по результатам первого квартала госбюджет Украины оказался недовыполнен. Подробнее читайте в статье "Выполнение бюджета – худшее за три последних года: чем это грозит". В то же время государственный бюджет Украины по итогам января-июня получил 506,82 млрд грн доходов, что на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ФГИ, аренда, ФГИУ, госимущество, Трубаров

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подсчитали поступления от сдачи госимущества в аренду". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большая приватизация: что ждет Фонд госимущества от Кабмина

19 июля, 15:41

Ожидание ФГИ от правительства озвучил Виталий Трубаров

Оздоровительный комплекс НБУ выставили на продажу

16 июля, 17:59

Продажу комплекса, который находится в Яремче, анонсировал Трубаров

Сдать жилье в аренду: как защититься от недобросовестных жильцов и правильно составить договор

11 июля, 07:37

Для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество, при сдаче жилья в аренду обязательно нужно заключать договор и брать залоговую сумму

В Украине разблокировали большую приватизацию

10 июля, 18:01

Трубаров заявил, что Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию ФГИ

Как понять, что в организме не хватает магния

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

9 способов сэкономить место на кухне: островки для завтрака

12 отличных идей, как организовать зону мойки на кухне

Как создать "дорогой" интерьер: 6 приемов. Фото

Предстоящие фильмы «Марвел»: что будет дальше?

Нужны ли на работе перерывы на спорт

Велосипед из будущего

Дизайн маленькой кухни: Яркие идеи

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь