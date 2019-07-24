В Украине подсчитали поступления от сдачи госимущества в аренду

Трубаров считает, что ФГИ выполнит "годовое задание"

Фото: пресс-центр НБУ

Поступления в государственный бюджет от сдачи в аренду государственного имущества в Украине с начала 2019 года составили 925,7 млн грн.

Об этом 24 июля на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, ранее озвучивший ожидания по "большой приватизации" от Кабмина.

"С уверенностью можем говорить, что Фонд годовое задание в 1,2 миллиарда перевыполнит, и до конца года мы подойдем к цифре в полтора миллиарда. Сейчас действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, свыше 17 тысяч", – добавил он.

Трубаров также сообщил, что ФГИ еще в 2018 году разработал новый закон об аренде, но не был передан в Верховную Раду.

"Фонд будет повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта нового закона об аренде, чтобы уже новый состав парламента рассмотрел этот важный документ, а рынок аренды заработал по новым правилам", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 412,6 млн грн.

При этом по результатам первого квартала госбюджет Украины оказался недовыполнен. Подробнее читайте в статье "Выполнение бюджета – худшее за три последних года: чем это грозит". В то же время государственный бюджет Украины по итогам января-июня получил 506,82 млрд грн доходов, что на 26,56 млрд грн (5%) ниже планового показателя на этот период.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подсчитали поступления от сдачи госимущества в аренду". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"