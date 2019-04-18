В Украине подсчитали прибыль крупных и средних предприятий

Данные обнародовала пресс-служба Минфина

Фото: пресс-центр НБУ

Крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Об этом написала пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

"Молодцы, потому что прибыль увеличили на 4,1%, заработав 580 млрд грн, а убыток сократили на 16,4%. Он составил 227 млрд. Словом, финансовый год завершили с положительным балансом плюс 353 млрд грн", – сказано в сообщении.

По данным Минфина, наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

Напомним, Национальный банк Украины провел опрос руководителей предприятий, по результатам которого сообщил, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 119,7%. Речь идет об ожиданиях по темпам экономического роста и создании новых рабочих мест.

Ранее "Сегодня" разбирались в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

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