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В Украине подсчитали, сколько пива, вина и водки можно купить на зарплату

Сегодня, 19:47

Алкогольная продукция за год подорожала в Украине от 8% до 12%

Фото: Pixabay
В Украине подсчитали, сколько пива, вина и водки можно купить на зарплату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/578/cae/5c7578cae158e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/578/cae/5c7578cae158e.jpg Экономика Алкогольная продукция за год подорожала в Украине от 8% до 12%

В 2018 году алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата украинца за год выросла на 20%. В декабре 2018 года она составляла 10 573 грн, а годом ранее – 8777 грн.

Аналитики Ассоциации подсчитали, сколько алкоголя можно приобрести на указанную зарплату:

  • вино: январь-2018 – 149 бутылок, январь-2019 – 167 бутылок;
  • пиво: январь-2018 – 636 бутылок, январь-2019 – 686 бутылок;
  • водка: январь-2018 – 108 бутылок, январь-2019 – 116 бутылок.

По словам Дорошенко, бутылка столового отечественного вина 0,75 л подорожала на 8% (на 4,5 грн), ее среднестатистическая цена составляла 63,3 грн.

Бутылка пива украинского производства 0,5 л подорожала на 11% (на 1,6 грн) и стоила 15,4 грн.

Водка 0,5 л выросла в цене на 12% (на 10 грн) до 91 грн.

Напомним, в феврале пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации предупредила, что с 1 июля 2019 года с украинских прилавков может исчезнуть виски, крепость которого превышает 45 градусов.

Осенью 2018 года Кабинет министров поднял минимальные розничные цены на алкоголь, в зависимости от напитка повышение составило от 5 до 20%:

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Тег алкоголь, Алексей Дорошенко, Дорошенко, продукты питания

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