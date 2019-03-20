В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт"

Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области

Фото: Сегодня

В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg 2019-03-20T15:16:32+02:00 Экономика Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области

Хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Об этом сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Сильнее всего в цене прибавил так называемый социальный хлеб - буханка пшеничного в течение 2018 года стала дороже на 31%, или на 4,3 гривни. Стоимость ржаного хлеба тоже повысилась - в среднем, на 4,5 гривни, или 29%. Батон подорожал на три гривни, или 24%.

В целом, цена "хлебной корзины" выросла на 15 гривен.

Самый дорогой хлеб продают в столице и Киевской области, а самый дешевый – в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что хлебобулочные изделия в Украине подорожают на 2-2,5% вслед за ростом пенсионных выплат. Специалисты отмечают, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров. После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

Кроме того, аналитики ожидают повышения цен на гречку и сахар. Но дефицита этих продуктов не будет, уверяют эксперты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.