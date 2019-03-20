В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт"
Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области
Хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Об этом сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.
Сильнее всего в цене прибавил так называемый социальный хлеб - буханка пшеничного в течение 2018 года стала дороже на 31%, или на 4,3 гривни. Стоимость ржаного хлеба тоже повысилась - в среднем, на 4,5 гривни, или 29%. Батон подорожал на три гривни, или 24%.
В целом, цена "хлебной корзины" выросла на 15 гривен.
Самый дорогой хлеб продают в столице и Киевской области, а самый дешевый – в Николаевской и Одесской областях.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что хлебобулочные изделия в Украине подорожают на 2-2,5% вслед за ростом пенсионных выплат. Специалисты отмечают, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров. После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".
Кроме того, аналитики ожидают повышения цен на гречку и сахар. Но дефицита этих продуктов не будет, уверяют эксперты.
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