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В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт"

Сегодня, 15:16

Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области

Фото: Сегодня
В Украине подскочили цены на хлеб: сколько стоит "главный продукт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2aa/0e1/5c52aa0e1147b.jpg Экономика Дороже всего хлеб продают в столице и Киевской области

Хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Об этом сообщили в Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Сильнее всего в цене прибавил так называемый социальный хлеб - буханка пшеничного в течение 2018 года стала дороже на 31%, или на 4,3 гривни. Стоимость ржаного хлеба тоже повысилась -  в среднем, на 4,5 гривни, или 29%. Батон подорожал на три гривни, или 24%.

В целом, цена "хлебной корзины" выросла на 15 гривен. 

Самый дорогой хлеб продают в столице и Киевской области, а самый дешевый – в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что хлебобулочные изделия в Украине подорожают на 2-2,5% вслед за ростом пенсионных выплат. Специалисты отмечают, что в течение последних пяти лет в стране сокращалось производство хлеба на фоне падения покупательной способности пенсионеров. После повышения пенсий пенсионеры начнут покупать хлеб в достаточном количестве, и "это поднимет цены вверх".

Кроме того, аналитики ожидают повышения цен на гречку и сахар. Но дефицита этих продуктов не будет, уверяют эксперты.

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Тег цены, цена, подорожание, хлеб, цены на продукты

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