В Украине подскочили цены на лук

Сегодня, 11:24

Качественного продукта стало меньше из-за сильных дождей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинцы уже начали закупать овощи и ягоды для заготовок на зиму. При этом с начала недели лук в Украине подорожал почти на 20%, несмотря на серьезное повышение цен, которое уже было зафиксировано в июле.

Как объясняют аналитики "АПК-Информ: овощи и фрукты", реализация ранних сортов лука уже завершилась, тогда как к сбору более позднего лука аграрии не могли приступить из-за неблагоприятных погодных условий.

Фермеры южного региона уже ведут отгрузки по 6-6,5 грн/кг. Для сравнения: неделю назад цены на лук стартовали от 5 грн/кг.

"Помимо активного спроса, удорожание лука провоцирует также весьма ограниченное предложение качественной продукции. Так, из-за сильных дождей в последние несколько недель на полях начали стремительно развиваться грибковые заболевания. При этом производители не имели возможности провести своевременные обработки из-за избытка влаги на полях. В результате большинство производителей приостановили дальнейшую реализацию, а некоторые фермеры южных регионов Украины и вовсе приняли кардинальное решение перепахать луковые поля", – отмечают эксперты.

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В целом сокращение предложения и заметное ухудшение качества уже привели к тому, что цены на лук в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период 2017 года.

Напомним,  согласно "индексу окрошки", цена на летние продукты за год выросла на 23%Это больше, чем в июле 2017-го, тогда рост цен был на 18%. В деньгах трехлитровая кастрюля, которой хватит на шестерых, летнего овощного супа стоит почти 67 грн. 
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