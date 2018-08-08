В Украине подскочили цены на мясо и овощи

В Украине с начала 2018 года выросли цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечает ведомство, наиболее ощутимым стало подорожание говядины. Теперь килограмм этого вида мяса стоит в среднем 130 гривен, что на 16,4% больше, чем было в начале года.

Стоимость свинины для украинцев поднялась на 10%. На рынке за килограмм этого мяса просят около 110 гривен.

Практически неизменными остались цены на мясо курицы – в среднем около 88 гривен за килограмм. Рост с начала 2018 года составил 3,4%.

Кроме мяса, дорожают и овощи. Так, с начала 2018 года цены на капусту выросли на треть, до 5,7 гривен за килограмм. А на лук и вовсе стал дороже в полтора раза. Теперь за килограмм лука придется отдать в среднем 11,5 гривни.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, рост цен за первое полугодие составил более 4%. Но, если в 2017 году цены на некоторые товары выросли даже больше, чем на 20%, в 2018 году таких резких скачков по продуктам питания не было. Цены продолжают постепенно повышаться, но не достигают критических отметок.

Более подробно о том, как менялись цены на продукты и чего ожидать к осени, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.