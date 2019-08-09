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В Украине подскочили цены на огурцы: названа причина

Сегодня, 20:29

Участники рынка не видят предпосылок для снижения стоимости популярного овоща

/ Фото: Pixabay

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, а теперь в оптовой продаже начали дорожать и огурцы. Как сообщают в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), стоимость овоща за неделю выросла в полтора раза

"Грунтовый огурец из местных хозяйств поступает в продажу по цене 10-15 грн/кг (0,40-0,59 долл./кг), что в среднем в 1,5 раз дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – отмечают в ассоциации.

Впрочем, этот ценовой уровень находится в том же диапазоне, что и год назад, подчеркивают спеициалисты. 

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Причиной роста цен стало ограниченное предложение огурцов. Проблема возникла из-за низкого сбора грунтовой продукции вследствие дождливой погоды и небольших поставок этих овощей тепличниками, объяснила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Она добавила, что большинство украинских тепличных комбинатов планируют выйти на рынок во второй половине августа. Хотя большинство операторов рынка не видят предпосылок для снижения цен на эту продукцию.

Напомним, ранее эксперты в прогнозе для новостей "Сегодня" предупредили украинцев, что молоко и мясо скоро подорожают. Жители сел отказываются содержать коров, а стоимость молока на больших фермах выше, чем у частников.

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Источник: Сегодня

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