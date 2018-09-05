В Украине подскочили цены на сливочное масло

Сливочное масло резко подскочило в цене – молоко, из которого его делают, только за последний год прибавило до 20% стоимости.

Как известно, вкус сливочного масла зависит от жирности – чем больше в нем сливок, тем вкуснее. На производство качественного продукта идут десятки литров молока, поэтому настоящее масло не может быть дешевым.

Продавцы рассказывают, что в сентябре масло с жирностью 82% подорожало уже до 45 гривен за упаковку. Некоторые покупатели экономят и берут масло на развес – получается вдвое дешевле. Но проверить качество продукта невозможно, а цена подозрительно низкая.

Председатель Всеукраинской ассоциации поставщиков Украины Алексей Дорошенко убежден – сливочному маслу на развес доверять не стоит.

"Если вы видите что-то, что назывется маслом, по цене меньше чем 160 гривен за килограмм – это не масло, в любом случае спред. То есть, молочные жиры с растительными или растительные жиры с молочными и техническими жирами", – поясняет Дорошенко.

Впрочем, эксперты утешают: по крайней мере, осенью сливочное масло дорожать не будет.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожала "молочная корзинка".

Также эксперты подсчитали, какие продукты подорожали в Украине за лето:

Впрочем, есть и подешевевшие продукты – и это не только овощи и фрукты. По состоянию на конец августа больше всего в цене потеряли курятина, колбасы и картофель. Так, мясо птицы подешевело на 4%, до 93,7 грн/кг; колбаса – на 2%, до 166 грн/кг; картофель – на 19%, до 6,5 грн.