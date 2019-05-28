Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине подскочили цены на яблоки: названа причина

28 мая, 08:11

Тенденция удивила продавцов фруктов

Фото: Pixabay

Пока в Украине дешевеют ранние овощи, волна подорожания прокатилась по рынку отечественных десертных яблок. Как отмечают аналитики "Инфо-Шувар", тенденция стала неожиданностью как для украинских фермеров, так и для импортеров.

Так, оптовые цены на яблоки в мае выросли в 1,5-2 раза. В последнюю неделю весны оптовые цены на яблоко сорта "Голден" составляют 12-14 грн/кг, сорт "Айдаред" предлагается по 8-9 грн/кг, "Чемпион" стоит 9-11 грн/кг, а сорта "Лигол" и "Декоста" оптовые продавцы готовы отдавать не дешевле 9-12 грн/кг.

"Изменения особенно были заметны на фоне длительного периода стабильно низких цен на яблоки. Впрочем, если импортеры утешились такой новостью, то некоторые из украинских фермеров, наоборот, почувствовали разочарование – далеко не все производители дождались роста цены, большинство урожая они распродали еще до конца зимы", – отмечают специалисты.

В конце октября 2018 цены на яблоки в Украине опустились до самого низкого за последние пять лет уровня - 3,5-5 грн/кг в опте и держались в таком диапазоне до начала мая. Во второй половине весны украинские трейдеры впервые за весь сезон сообщили о признаках дефицита качественных яблок в отечественных хранилищах. Именно поэтому первыми пошли вверх максимальные цены на яблоко, а уже через неделю повышение коснулось и минимальных цен.

"Еще в начале мая стало понятно, что привлечь необходимые объемы качественного украинского яблока поднятием закупочных цен не удастся, поэтому мы решили переключиться на импорт", – говорят оптовые продавцы.

Тем временем в Украине разгорается сезон клубники. Стоимость ягоды пока кусается, но эксперты объяснили, когда ждать снижения цен:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, фрукты, яблоки, яблоко, продавцы, цены на продукты, импортеры, оптовые цены

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подскочили цены на яблоки: названа причина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт подсчитал, насколько за год подорожал квас в Украине

26 мая, 16:13

Цены на продукты изучил Алексей Дорошенко

В Украине начали падать цены на морковь

24 мая, 14:31

О тенденциях на рынке сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации

Цены на овощи для борща росли в 25 раз быстрее инфляции: итоги апреля

23 мая, 17:24

Апрельские цены на овощи изучил Алексей Дорошенко

Как подорожала окрошка за год в Украине: эксперт изучил цены

22 мая, 13:35

Стоимость приготовления блюда за год увеличилась на шесть процентов

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Как нежно: Алина Гросу растрогала редким фото со своим женихом

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

10 причин почему жить одному — здорово

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Новое правописание украинского языка. ТОП-8 главных изменений
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь