В Украине подскочили цены на яблоки: названа причина

Тенденция удивила продавцов фруктов

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Пока в Украине дешевеют ранние овощи, волна подорожания прокатилась по рынку отечественных десертных яблок. Как отмечают аналитики "Инфо-Шувар", тенденция стала неожиданностью как для украинских фермеров, так и для импортеров.

Так, оптовые цены на яблоки в мае выросли в 1,5-2 раза. В последнюю неделю весны оптовые цены на яблоко сорта "Голден" составляют 12-14 грн/кг, сорт "Айдаред" предлагается по 8-9 грн/кг, "Чемпион" стоит 9-11 грн/кг, а сорта "Лигол" и "Декоста" оптовые продавцы готовы отдавать не дешевле 9-12 грн/кг.

"Изменения особенно были заметны на фоне длительного периода стабильно низких цен на яблоки. Впрочем, если импортеры утешились такой новостью, то некоторые из украинских фермеров, наоборот, почувствовали разочарование – далеко не все производители дождались роста цены, большинство урожая они распродали еще до конца зимы", – отмечают специалисты.

В конце октября 2018 цены на яблоки в Украине опустились до самого низкого за последние пять лет уровня - 3,5-5 грн/кг в опте и держались в таком диапазоне до начала мая. Во второй половине весны украинские трейдеры впервые за весь сезон сообщили о признаках дефицита качественных яблок в отечественных хранилищах. Именно поэтому первыми пошли вверх максимальные цены на яблоко, а уже через неделю повышение коснулось и минимальных цен.

"Еще в начале мая стало понятно, что привлечь необходимые объемы качественного украинского яблока поднятием закупочных цен не удастся, поэтому мы решили переключиться на импорт", – говорят оптовые продавцы.

Тем временем в Украине разгорается сезон клубники. Стоимость ягоды пока кусается, но эксперты объяснили, когда ждать снижения цен:

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