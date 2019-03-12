В Украине подвели итоги работы ГТС: за два месяца вырос транзит российского газа
За первые два месяца 2019 года газ в ПХГ практически не закачивался
Отбор природного газа из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) в январе-феврале 2019 года составил 4,1 млрд куб. м, что на 13% меньше (0,6 млрд куб. м), чем за аналогичный период 2018-го.
Об этом говорится в результатах работы украинской газотранспортной системы (ГТС), которые обнародовала 12 марта пресс-служба "Укртрансгаза".
"В январе-феврале 2019 газ в ПХГ практически не закачивался, как и в течение такого же периода 2018 года", – сказано в сообщении.
При этом, по данным компании, по итогам февраля запасы газа в ПХГ составляли 9,7 млрд куб. м, что на 3% (0,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад.
Кроме того, как сообщает "Укртрансгаз", объемы транзита газа по территории Украины из России в страны Европейского Союза и Молдову с начала года составили 13,8 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным прошлого года транзитные объемы увеличились на 1,8 млрд куб. м, или на 15%.
"Укртрансгаз" также информирует, что запасы природного газа в украинских ПХГ по состоянию на 10 марта сократились до 9,26 млрд куб. м.
По последним оперативным данным компании, за сутки отобрано 35,65 млн куб. м газа.
При этом в страну за сутки поступило 9,24 млн куб. м газа из Словакии, 4,65 млн куб. м – из Венгрии и 4,02 млн куб. м – из Польши.
В отчете также говорится, что за первые два месяца 2019 года Украина импортировала 0,9 млрд куб. м газа. Это на 20% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.
Напомним, к началу отопительного сезона 2018–2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в подземных хранилищах – к 7 ноября прошлого года запасы в ПХГ составляли 17,19 млрд кубометров.
В феврале эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что до конца зимы 2019 года украинцам хватит запасов газа, несмотря на то, что сейчас подземные хранилища заполнены на 35%. Такого же мнения придерживается и экономический эксперт Сергей Фурса.
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