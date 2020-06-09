Госдолг давит: в Украине "похудели" валютные резервы

В Нацбанке объяснили, почему денег в запасе стало меньше

По состоянию на 1 июня 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 25,37 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, за май резервы по сравнению с апрельскими показателями уменьшились на 1,3%. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"В мае они (ЗВР. – Ред.) уменьшились на 1,3%, впрочем, остаются на уровне, близком к показателям начала года. Снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу. <...> Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - объяснили в НБУ.

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В целом динамику ЗВР в мае-2020 определяли такие факторы:

Операции правительства по управлению государственным долгом

На погашение и обслуживание кредитов потратили в общей сложности 1,48 млрд долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долларов.

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Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке

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"Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы", – объяснили в НБУ. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долларов, а интервенции по продаже валюты не проводились.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 73,4 млн долларов (в эквиваленте).

Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ, решение о предоставлении которой будет приниматься сегодня, 9 июня.

А о том, какие "маяки" поставил МВФ перед Украиной, узнавайте из видео:

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