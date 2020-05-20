В Украине построят 25 тысяч км дорог: Зеленский раскрыл детали

Качественные дороги должны стать "витриной Украины", поэтому, несмотря на "коронакризис" их строительство в 2021 году продолжится.

Об этом во время пресс-конференции по итогам своего первого года президентства, которая проходила 20 мая в Мариинском дворце в Киеве, заявил Владимир Зеленский.

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"Программа "Большого строительства" идет полным ходом... мы действительно увеличили в девять раз количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на проблемы, кризис и COVID-19", – сказал президент.

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По словам Зеленского, планируется построить "4200-4500" км дорог либо "на сколько хватит денег".

"Наша задача построить все государственные дороги, которые объединят страну и будут витриной нас как европейской страны – это 25 тысяч км приоритетных дорог. Я уверен, что до конца моей каденции мы их достроим", – добавил он.

При этом президент с сожалением отметил, что на реконструкцию местных дорог он не имеет влияния. В то же время, он надеется, что после местных выборов его партия "Слуга народа" "во многих городах получит влияние", и тогда дороги можно будет построить и там.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого в стране появились дороги", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он отметил, что Украина – "территориально сложная страна", поэтому кроме дорог нужно также активно заниматься строительством мостов.

Напомним, накануне с целью упрощения реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог Верховная Рада отменила необходимость получения разрешения на выполнение таких строительных работ.

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А о программе финансировании ремонта дорог в Украине, которую подписал с Европой экс-премьер Алексей Гончарук, смотрите в видеосюжете:

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