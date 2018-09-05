В Украине повысили цены на вино, коньяк и водку

Кабинет министров Украины повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки. Соответствующее постановление правительство приняло сегодня, 5 сентября. Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Так, минимальные цены повышены:

на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%;

виски, ром и джин – на 12%;

коньяк – на 6,6-9,5%;

вина – на 4,5-13,5%.

В частности, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки повышается на 12,4% – до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта).

Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 грн/литр 100%-го спирта. Минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% – до 42 грн за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Минимальная оптовая цена на коньяк "три звезды" вырастет с нынешних 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, в рознице – с 597,3 грн до 641,6 грн, "четыре звезды", соответственно, с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн. Для коньяка "пять звезд" минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, а розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 грн.

Повышение объяснили ростом цен на компоненты производства алкоголя, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие.

Также в Украине придумали дополнительный акциз на сигареты. Министерство финансов Украины предлагает ввести дополнительный коэффициент 1,4 от минимального акциза для табачных изделий в случае реализации их по цене ниже 1,65 от минимального акциза.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему алкогольные напитки и табачные изделия продолжают дорожать и чего ждать дальше.