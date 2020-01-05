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В Украине повысится размер минимальной зарплаты: названа сумма

5 января, 03:09

Александра Романюк

Работодателям предстоит платить своим сотрудникам на 13% больше

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В законе о государственном бюджете Украины на 2020 год установлен размер минимальной зарплаты на уровне 4723 гривны в месяц, что на 13% больше предыдущего уровня.

По состоянию на 31 декабря 2019 года размер минимальной зарплаты составлял 4173 гривны.

В то же время, "на руки" работник будет получать только 3802 гривны, поскольку из его заработка будут удерживаться два налога – военный сбор в 1,5% и налог на доходы физических лиц – 18%. Единый социальный взнос за своих сотрудников обязан платить работодатель.

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Также установлено, что размер почасовой минимальной зарплаты в 2020 году составит 28,31 гривен в час.

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Напомним, ранее мы сообщали о запланированном повышении уровня прожиточного минимума для украинцев – он будет расти дважды на протяжении года. На протяжении года прожиточный минимум должен повышаться дважды: с 1 июля и с 1 декабря.

В то же время в правительстве разработан законопроект, который предлагает повысить прожиточный минимум до реального уровня. Каким будет этот уровень, станет ясно после пересмотра потребительской корзины, в которую должны включить набор товаров и услуг, рекомендованный научно-общественной экспертизой.

Больше об изменении главных социальных показателей читайте в материале "Сегодня": Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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налоги госбюджет зарплаты минимальная зарплата бюджет-2020

Источник: Сегодня

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