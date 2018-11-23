В Украине повысят акциз на сигареты и экологический налог

Вчера, 10:46

Власти нашли источники дополнительных доходов госбюджета-2019

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

С 1 июля 2019 года в Украине повысят на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия, также будет повышен экологический налог. Это предусматривает законопроект № 9260 об изменении Налогового кодекса, который Верховная Рада одобрила перед принятием бюджета-2019. Доходы от этого были заранее учтены в проекте бюджета.

"Законом предусматривается увеличить с 1 июля 2019 ставки акцизного налога на табачные изделия на девять процентов", – отмечается на сайте Верховной Рады.

Документ также предусматривает повышение с 1 января 2019 ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками с 0,41 грн/ту до 10 грн/т. Также вводится поэтапное повышение ставки до уровня 25 грн/т в 2022 году. Ежегодное повышение составит 5 грн/т.

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Кроме того, закон устанавливает нулевую ставку акцизного налога на этиловый спирт, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения. Нормы об изменениях в администрировании акцизного налога полного и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за их нарушение – с 1 октября 2019 года.

Также ужесточается контроль за оборотом горючего. Для этого планируется отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП) фактическое движение топлива в разрезе мест хранения (в настоящее время учет осуществляется в разрезе субъектов хозяйствования).

Напомним, в рамках "бюджетного дня" 22 ноября Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс. Главным новшеством стало то, что облсоветам дали право брать внешние кредиты и предоставлять гарантии.
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Источник:

"Сегодня"

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