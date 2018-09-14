В Украине повысят пособие по безработице

Рост выплат предусмотрен с начала 2019 года, анонсировала Госслужба занятости

С 1 января 2019 года в Украине увеличится минимальный размер пособия по безработице. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Так, с 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы с 1440 гривен будет увеличен до 1630 гривен.

Для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 гривен до 610 гривен.

Согласно украинскому законодательству, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 7 364 гривен.

Кроме того, выплаты могут длиться не более 360 дней в течение двух лет.

Кроме того, планируется, что с января-2019 помогать безработным в Украине начнут "карьерные советники". Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения деталей внедрения. Эксперты Международной организации труда предоставят практические рекомендации специалистам Госслужбы занятости в отношении должностных обязанностей "карьерных советников", их подготовки, сотрудничества с другими структурными подразделениями для развития сервисной службы.

Как сообщалось, в первом полугодии 2018 года безработица в Украине составила 9,7% от численности трудоспособного населения. В 2017 году этот показатель составлял 9,7% за первые полгода. В целом, по данным Госслужбы занятости, в Украине за 2017 год стало меньше безработных. К слову, почти половина тех, кто обращается в службу занятости, получают не пособие по безработице, а возможность зарабатывать деньги. Чаще всего предлагают вакансии с хорошей зарплатой специалистам, которые работают с инструментом.

При этом украинцы все чаще предпочитают работать легально: