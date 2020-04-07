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В Украине появился электронный студенческий билет: где скачать

7 апреля, 14:15

Виктория Подолянец

Правительство разрабатывает новые электронные сервисы для украинцев

После того, как в Украине запустили приложение для контроля соблюдения гражданами режима обсервации и самоизоляции, в стране появился и электронный студенческий билет. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

Электронный студенческий билет доступен украинцам в приложении "Дія", через которое в самом недалеком будущем можно будет оформить множество услуг административного, делового, социального характера.

Напомним, правительство заявило, что благодаря "Діє" 100% государственных услуг станут доступны онлайн до 2024 года и 50 основных услуг – уже в 2020 году.

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На первых порах в приложение добавят ТОП-50 услуг, по которым больше всего обращений. А это регистрация ЧП, юрлиц, еМалятко, услуги для перевозчиков и строителей, услуги для владельцев авто.

Минцифры также разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карточка и заграничный паспорт).

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Приложение "Дія" стало популярным у украинцев сразу после запуска. Ради того, чтобы воспользоваться услугой электронные водительские права, более миллиона украинцев за четыре дня с момента запуска скачали это приложение.

А 12 февраля Минцифры получило 25 млн евро международной технической помощи на поддержку проектов цифровой трансформации. Министр Федоров напомнил, что на реализацию приложении "Дія" не потратили "ни копейки" из бюджета. Финансирование проекта взяли на себя международные донорские организации, поддерживающие Украину в борьбе с коррупцией.

В марте Министерство цифровой трансформации заявило, что продолжает расширять перечень сервисов и услуг, объединенных брендом "Дія" ("Держава і я"). После приложения "Дія. Документы в смартфоне" и проекта "Дія. Цифровое образование", который включает портал и сеть хабов, министерство представило свой третий проект – портал для малого и среднего бизнеса "Дія. Бизнес".

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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