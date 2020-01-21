В Украине появился первый концессионер: что известно

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В Украине появился первый концессионер, который будет развивать крупный морской торговый порт. Компания "Рисойл-Херсон" заявила о выигрыше в конкурсе на концессию имущества Херсонского морского торгового порта.

Об этом сообщил сооснователь и директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили, пишет Latifundist.com.

По его словам, в ближайшее время о победе будет объявлено официально, после чего представители компании раскроют детали и планы концессии.

Компания "Рисойл-Херсон" – консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании – 40%. Терминалы компании работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла.

В концессионном конкурсе порта Херсон, организованном Министерством инфраструктуры в декабре 2019 года, приняли участие четыре компании, две из которых – международные (Турция, Грузия-Швейцария). Концессия по результатам конкурса предоставляется на 30 лет.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году Министерство инфраструктуры предложит инвесторам концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэропортами.

Украинские морские порты, часть которых планируют передать в концессию, – очень привлекательные инвестиционные объекты, приватизация которых затруднена. В прошлом году морские порты впервые за 10 лет рекордно нарастили перевалку грузов. Ее объем преодолел отметку в 150 млн тонн.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

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О преимуществах концессии рассказывал и премьер-министр Алексей Гончарук. По словам премьера, частные инвесторы "через государственно-частное партнерство отстроят тысячи километров качественной инфраструктуры по всей стране".

Кроме того, мы писали о том, как инвесторы из Катара и Украины соревновались за право концессии морского порта "Ольвия" в Николаеве. Тогда Гончарук написал о том, что реализация проекта принесет 66 млн долларов инвестиций, 3 млн долларов муниципальных инвестиций, а также 3 млн долларов ежегодных концессионных платежей.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

Для государства концессия выгодна тем, что она:

привлекает частные деньги, сохраняя госсобственность;

может повысить эффективность управления объектом, за счет этого усилить конкуренцию в отрасли и/или качество услуг.

Концессионер получает:

доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

распределение рисков;

госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

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