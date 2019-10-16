В Украине появится новая организация по закупке медпрепаратов: подробности

Закупка лекарств в Украине будет осуществляться централизовано, через отдельную организацию

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, у которой недавно появилось четыре новых советника, сообщила, что на сегодня завершается работа по созданию украинской организации по закупке медицинских препаратов. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"Завершается работа по созданию центральной закупочной организации украинской, которая будет закупать лекарства централизованно, плюс для регионов сможет предоставлять такие услуги. Нужно сделать все законодательные изменения, чтобы это работало. После этого последующим для нее (закупочной организации – ред.) шагом … будет вопрос, возможно, выхода на закупку вакцин", – сказала Скалецкая.

Возможно, вакцины появятся в Украине, добавила министр.

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"Тогда можно будет закупать их в Украине", - добавила она.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла закон о передаче закупок лекарств международным организациям ЮНИСЕФ, ПРООН, Crown Agents. Тогда же такие закупки заработали частично, а с 2016 года их полностью отдали международным организациям.

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19 сентября 2019 года Верховная Рада поддержала изменения к законопроекту о госзакупках, продолжив международные закупки лекарств еще на два года. Затем лекарствами будет заниматься государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

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