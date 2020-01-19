В Украине появится новое ведомство по пенсиям: подробности

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты давали такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос стал подниматься лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного.

Структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать в Пенсионное казначейство. Эту юридическую структуру должен создать Кабмин в виде юрлица публичного права. Управляться Пенсионное казначейство будет сразу двумя структурами. Вести (администрировать) счета участников обязательной накопительной системы будет некий привлеченный Центральный администратор. А управлять делами Пенсионного казначейства (контролировать его деятельность) должен Совет Пенсионного казначейства в составе 5 человек, которые будут избираться на конкурсной основе.

Несмотря на то что деньги работников будут поступать в Пенсионное казначейство, распоряжаться ими эта структура не будет иметь права. Законопроектом предусмотрено, что Пенсионное казначейство будет существовать на отчисления с пенсионных средств – не более 0,1% от стоимости накопленных активов (а в первые два года его расходы будут покрываться из госбюджета).

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Все перечисленные украинцами деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сбережение в банки-хранители. Однако и там деньги не будут лежать мертвым грузом, дожидаясь, пока человек, их перечисливший, выйдет на пенсию. Чтобы деньги не обесценились, их заставят работать и обрастать процентами.

Распоряжаться (управлять) собранными деньгами в период их хранения будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Работнику хотят позволить самому выбирать, кому доверить свои средства. А также выбирать, как именно должны использоваться его деньги, то есть выбирать пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический. Форма будущих выплат может быть тоже разная: единовременные, ускоренные, программные, пожизненные.

Функция Пенсионного казначейства – помочь человеку с выбором управителей и пенсионного портфеля, а также распределить его деньги между несколькими компаниями-управителями (диверсифицировать).

"Пенсионное казначейство предназначено в первую очередь для лиц, которым по определенным причинам будет трудно определиться с выбором того или иного финансового института (авторизованной компании по управлению активами или авторизованного негосударственного пенсионного фонда) и который на конкурентных началах привлекает других субъектов рыночной инфраструктуры (компании по управлению активами и хранителей) для обеспечения эффективного инвестирования и защиты средств участников", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, президент инвестфонда "Универ" Тарас Козак в комментарии сайту "Сегодня" оценил новый законопроект и сделал вывод, что пенсионеры должны жить богато .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Надо копить: украинцам готовят новый закон о пенсиях" .

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