В Украине появится реестр ветеранов, а украинские Ан-178 полетят в Перу: итоги дня

/ Фото: Укроборонпром

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

205 населенных пунктов в пяти областях оставались обесточенными на утро 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град, порывы ветра), сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вопрос увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации будет рассматривать уже новое правительство, об этом заявили в Офисе президента Владимира Зеленского.

Единый госреестр ветеранов войны появится в Украине – Кабинет министров одобрил положение о нем. Создание реестра поручено Министерству по вопросам ветеранов.

Кабмин утвердил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Оно предусматривает, что визы не нужны при условии, что продолжительность пребывания в стране не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

Дополнительные 2 млрд грн направлены на ремонт дорог – Кабмин направил остаток средств Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в сумме 1,92 млрд грн и нераспределенные расходы 2019 года в размере 94,142 млн грн на развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

УАПЦ официально прекратила существование – соответствующее сообщение опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа. 29 июля 2019 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно: путем присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Согласие не менее 75% жильцов будет требоваться для начала реконструкции старого жилья. Об этом говорится в законопроекте "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда", разработанном Минрегионом.

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Не смогут посещать детсады и школы дети, не вакцинированные по календарю прививок. Об этом сообщили и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и министр образования Лилия Гриневич, призвав родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые прививки. В апреле 2019 года Верховный суд Украины подтвердил, что учебные заведения имеют право не допускать детей без прививки в образовательные учреждения.

Экономика

Ослабил на 10 копеек до 25,25 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 15 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 14 августа.

Привлекло в бюджет 1,96 млрд грн на аукционах по продаже ОВГЗ 13 августа Министерство финансов. Объем выпуска облигаций стабильно сокращается, а их доходность уменьшается, т.к. Минфин уже почти полностью использовал квоту на внутренние заимствования на 2019 год.

4,5 тыс. раз таможня в январе-июле приостанавливала оформление товаров из-за подозрений в нарушении прав интеллектуальной собственности, при этом было возбуждено всего семь дел по фактам ввоза товаров, которые включены в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности. На 1 августа в этот реестр объектов по заявлениям правообладателей внесено 4096 объектов

В тренде Апелляции Зайцевой и Дронова: стал известен вердикт суда

83 банка планирует окончательно ликвидировать до конца 2020 года Фонд гарантирования вкладов (по ним процедуры уже начаты).

Государственный концерн "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного Министерством внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов для замены имеющихся у них Ан-32Б. Поставляться будут самолеты Ан-178.

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Сократился на 12,9% транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 6 млн 632,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные Укртранснафты. Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за семь месяцев составил 1 млн 293,9 тыс. тонн, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

60 тыс. граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции, на протяжении мая-июля дополнительно привлечено к декларированию. Об этом сообщили в ГФС. Также привлечено 5 тыс. граждан, которые предоставляют услуги по обработке и сбору урожая.

Мир

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "нафтогаза Украины". Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома". Кроме того, в стране зарегистрирован эмитент его еврооблигаций – Gaz Capital SA.

Были минимальными за 17 лет темпы роста промпроизводства в Китае в июле. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне

Потерял 3-5 млрд долларов Дональд Трамп за время своего президентства (с января 2016 года). По его словам, он больше всего тратит на услуги адвокатов.

108 тыс. бутылок односолодового скотча (шотландского виски) на сумму 40,7 млн долларов было продано в 2018 году на аукционах. По данным английского дилера алкоголя Rare Whisky 101, это на 62,7% превышает объем сделок на торгах годом ранее. Средняя стоимость аукционной бутылки скотча в 2018 году составила почти 388 долларов, прибавив за год более четверти в цене. По итогам прошлого года инвестиции в скотч из "золотой" тысячи принесли бы покупателю около 30% годовых (годом ранее – 27,5%). Рекордным остается 2016 год – тогда тысяча лучших бутылок скотча совокупно подорожала на 38,3%.

Отправилась в направлении Луны, покинув земную орбиту, первая индийская лунная станция. Ожидается, что она выйдет на лунную орбиту 20 августа.

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