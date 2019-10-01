В Украине появится скоростной интернет во всех селах и на трассах – план Кабмина

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

К концу каденции правительство Алексея Гончарука собирается перевести все административные услуги в онлайн-режим. Но пока что в Украине остается немало районов, испытывающих проблемы с доступом к интернету.

Поэтому, как планирует Кабмин, через пять лет украинцы смогут пользоваться высокоскоростным интернетом на всех международных автодорогах и во всех населенных пунктах страны. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров. В документе уточняется, что высокоскорстным считается доступ к сети на скорости не менее 30 Мбит/с.

Для этого в Министерстве по делам цифровой трансформации планируют провести масштабное исследование, которое установит уровень реального покрытия Украины интернетом.

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"Следующим шагом будет создание портала для мониторинга доступности интернета. <...> Реальное понимание проникновения сети, четкие параметры качества и нормы позволят нам создать эффективный Фонд обеспечения интернета в регионах. Также это улучшит качество координации при подключении государственных учреждений", – говорится в документе.

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Кроме того, ведомство собирается законодательно утвердить право граждан на скоростной интернет.

Напомним, 27 сентября в Киеве также состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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