В Украине появится завод по производству спортивных товаров: стали известны детали

Австрийская компания Head по производству спортивных товаров построит в Винницкой области завод. Об этом стало известно после встречи президента Украины Петра Порошенко с исполнительным директором компании и бывшим специальным представителем премьер-министра Великобритании Иоганном Элиашем, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я хочу поздравить вас с очень важным решением. Это абсолютно правильный шаг компании Head. Ваш приход в Украину является уникальным сочетанием потенциала нашей страны и потенциала вашей компании", – отметил президент.

В свою очередь Элиаш отметил позитивные изменения в Украине и уверен, что в здесь возможности даже лучше, чем в Китае.

"Мы провели тщательный анализ не только Украины, но и других стран. Я считаю, что Украина предлагает лучшие возможности для конкурентоспособного выпуска продукции в этой части мира, даже лучше, чем в Китае. Я очень впечатлен развитием вашей страны. Мне нравится то, что вы инвестируете в сектор обороны 5-7% ВВП. Это гарантирует политическую стабильность. Поразительно, как вы решаете ситуацию с Россией. Договоренности, которых вы достигли с ЕС, – это очень хорошо", – сказал директор компании.

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Порошенко также особо подчеркнул, что украинская власть принимает все необходимые меры для улучшения инвестиционного климата и широкого привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

"Я рад, что ваши первые впечатления от первых шагов в Украине демонстрируют, что наши усилия приносят действительно положительные результаты", – подчеркнул глава государства.

Инвестиционный проект компании Head в городе Винница составляет 80 млн евро и рассчитан на три этапа. В течение 2019-2020 годов будет построен крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видов спорта (лыжи, лыжные ботинки и лыжные крепления). Количество новых рабочих мест составит на начальном этапе около 300, а с 2022 года во время расширения производства ориентировочное количество новых рабочих мест должно достичь 1000 человек.

Head International Holding GmbH – австрийская компания, производящая спортивное оборудование для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом. Производство компании расположено в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Бренд Head является наиболее узнаваемым в мире в сфере горнолыжных видов спорта.

Напомним, в сентябре прошлого года Порошенко открыл новый немецкий завод, выпускающий продукцию для Porsche, Lamborghini и других апвтомобилей. Глава государства рассказал, какие элитные заказчики будут пользоваться продукцией завода на Прикарпатье.

Также ранее сообщалось, что новый завод в Украине откроет и японский автогигант. Производитель электрооборудования для автомобилей японская компания Fujikura Automotive Europe GmbH намерена открыть во львовской области свое третье предприятие.