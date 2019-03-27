В Украине появляются первые компании, которые инвестируют в энергосберегающие проекты

Обновить нужно жилье, социальные объекты и предприятия, чтобы не тратить энергию впустую

В Украине появляются первые компании, которые инвестируют в энергосберегающие проекты 2019-03-27T20:50:04+02:00 Экономика Обновить нужно жилье, социальные объекты и предприятия, чтобы не тратить энергию впустую

12 млрд евро – столько денег Украине нужно потратить на энергоэффективность. Обновить нужно жилье, социальные объекты и предприятия, чтобы не тратить энергию впустую. В Украине уже появляются первые ЭСКО-компании – они вкладывают деньги в обновление и уменьшают потери энергии. Корреспонденты "Сегодня" видели, как это работает и сколько стоит потребителю.

"Это будет последняя лампа, которую я заменю в своей квартире с обычной на LED. До этого я уже заменил 17 лампочек. Благодаря этой "экономке" мои расходы на освещение сократились почти на 90 процентов. Я плачу ежемесячно на 20-30 гривен меньше", – говорит журналист Павел Тирский.

А если обновить систему освещения на крупном предприятии – сбережения будут куда больше. На Приднепровской теплоэлектростанции вместо старых ламп установили 130 LED-фонарей, и теперь ежегодно на освещении здесь сэкономят около 800 000 гривен.

А в конвертерном цехе Азовстали свет дают уже 550 LED-светильников. Каждый стоит несколько тысяч гривен и должен проработать 15 лет. Фонари равномерно освещают цех, без темных провалов. Работать удобнее, да и для глаз безопаснее – говорят работники.

"Раньше освещение было тусклое, нам выдавали специальные фонарики. Соответственно и на зрение это влияло очень сильно. Сейчас освещение прекрасное – глаза не устают", – заверяет контроллер ПАО МК "Азовсталь" Группы Метинвест Анна Неизвесная.

Новым светильникам надо в десять раз меньше электроэнергии, чем старым. Для предприятия освещение обходится дешевле, поэтому и себестоимость продукции ниже.

"Мы потребляем в три раза больше энергии при выработке единицы продукции, чем в Польше, Болгарии или Германии. Промышленность потребляет 30% всех энергетических ресурсов, поэтому для того, чтобы ее модернизировать нужны миллиарды средств", – поясняет председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Замена освещения на "Приднепровце" и Азовстали – это только два из более чем трех десятков проектов реализованных энергосервисной компанией ДТЭК ЭСКО. Ее инвестиции позволят клиентам сэкономить более 1 миллиарда гривен расходов на энергоресурсы. Подобные энергосервисные компании вкладывают деньги в энергосберегающие проекты. Возвращают свои инвестиции только со сэкономленных на энергоресурсах денег.

"Мы можем достигать минимум 25-30 процентов снижения затрат на энергоресурсы на таких объектах как садики, школы, больницы – модернизируя системы отопления. И достигать до 80-90 процентов экономии электроэнергии например при замене систем освещения на крупных промышленных предприятиях", – говорит директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

В Покровской гимназии в Донецкой области утеплили трубы, установили регуляторы тепла и оборудовали индивидуальный теплопункт. Система регулирует температуру в классах в зависимости от погоды. Ученикам тепло, а уголь и газ зря не сгорают. Работы обошлись энергосервисной компании в 700 000 гривен. Вернуться инвестиции должны через 7 лет.

"У нас кредиты можно и 10 и 20 лет отдавать. А тут такое капитальное вложение. Тебе не нужно ни проценты оплачивать, ничего. Тебе дали – радуйся, пользуйся и потом еще получай экономию", – говорит главный специалист отдела экологии, климата и энергосбережения Покровской городского совета Анна Нечай.

Подобные энергосервисные проекты можно реализовать и для ОСМД. Жители многоквартирных домов могут получить обновленную систему отопления, комфорт и консультации по сохранению тепла и уменьшения расходов. Экономия энергоресурсов в маленькой квартире или на крупном предприятии – это еще один шаг к энергонезависимости Украины.

Напомним, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что инвестиционный потенциал украинской энергетики – более 80 млрд евро.

Также сообщалось, что США выделят 85 миллионов долларов на развитие украинской энергетики. Агентство США по международному развитию планирует реализовать в нашей стране проект по энергонезависимости.

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