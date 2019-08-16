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В Украине появятся парки с навигацией и Wi-Fi

Сегодня, 16:45

В Минрегионстрое разрабатывают новые строительные нормы

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Кроме того, что в Украине собираются ввести новую классификацию улиц, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует внести изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании парков и скверов с зонированием, доступом к Wi-Fi и обновленной навигацией.  

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"Думаю, большинство согласится, должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступные современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает", – написал замглавы ведомства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook..

По его словам, сейчас министерство изучает международный опыт, чтобы внести соответствующие изменения и в украинском строительные нормы по благоустройству.

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"Также хотим, чтобы в парках были современные туалеты, питьевые фонтанчики, кнопки вызова полиции и современные урны и контейнеры в достаточном количестве", – резюмировал Парцхаладзе.

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В частности, по словам замминистра, рассматриваются такие предложения для внесения их в госнормы:

  • проектирование в достаточном количестве лавочек в парках, из которых 50% – со спинками для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп, возможность размещения скамеек на газонах;
  • предусмотреть удобную и доступную для всех маломобильных групп навигацию в парках – размещение указателей, отметок движения, карт и тому подобное;
  • зонирования парков и скверов в зависимости от вида досуга и посетителей: игровая зона для детей, зона для отдыха взрослого населения, велосипедная, пешеходная зоны и т.д.;
  • возможность закладки в парках соответствующих коммуникаций для Wi-Fi.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ГСН предусмотрят размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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Источник: Сегодня

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