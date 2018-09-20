В Украине прекратило действовать госрегулирование цен на сахар

Сегодня, 15:00

Теперь производители не ограничены в поставках сахара на внутренний рынок

В Украине прекратило действовать госрегулирование цен на сахар
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

С четверга, 20 сентября, в Украине официально не действует государственное регулирование цен на сахар и сахарную свеклу – соответствующий законопроект Рада приняла в начале сентября.

Так, вступил в силу Закон "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара".

Этот документ признает недействительными нормы Закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которыми ограничиваются поставки сахара на внутренний рынок и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

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Согласно заключительным положениям закона, он вступает в силу со дня, следующего после его опубликования. Текст закона был опубликован 19 сентября в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Отмену госрегулирования цен авторы документа аргументировали снижением потребления сахара украинцами. Ранее мы писали о том, что за последние восемь лет украинцы сократили потребление сахара на 21%. Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не достигло и одного миллиона тонн, составив 956 тыс. тонн.
цены, Рада, сахар, госрегулирование, минимальные цены, регулирование

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Источник:

УНИАН

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