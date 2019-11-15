В Украине приняли бюджет-2020 и дали старт земельной реформе: итоги недели

Миссия МВФ прибыла в Киев для переговоров о новой программе, а шахтерам перечислили деньги на зарплаты

Фото: welcomia / Freepik

Общество

Госказначейство перечислило 1 млрд грн на счета государственных шахт для выплаты заработной платы.

В Офисе президента Владимира Зеленского официально заявили, что Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента и не имеет полномочий говорить от имени Украины.

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13 млн украинцев на начало 2019 года уже стали пользователями соцсети Facebook. В 2018 году их количество выросло на 3 млн, или на 30%. Об этом говорится в исследовании агентства PlusOne.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило автоматический доступ к трем государственным реестрам: Наследственному, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния.

В 44 украинских учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования начаты пилотные проекты по внедрению дуальной формы получения образования.

150 тысяч человек в Украине заболели ОРВИ за прошедшую неделю, из них 65% – дети. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, этот показатель на 17,6% ниже эпидемического порога. За неделю вакцинированы от гриппа 34165 человек.

Завершилось разведение сил в Петровском (Донецкая обл.). 12 ноября начался этап разминирования территорий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Около 7 тысяч граждан Украины сейчас отбывают наказание за границей. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, большинство из них стали жертвами торговли людьми.

На 22 тыс.увеличилось количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и Крыма. По состоянию на 11 ноября количество зарегистрированных ВПЛ составляет 1,419 млн человек.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении восьми лицам, среди которых экс-первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук. Они подозреваются в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка "VAB банка" в сумме 1,2 млрд грн.

В этом году 66 лицам сообщено о подозрении в фальшивомонетничестве. Всего насчитывается 587 соответствующих уголовных правонарушений. 29 уголовных производств направлены в суд с обвинительным актом.

13 ноября метеорологи зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9°С.

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Экономика

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о земельной реформе, предполагающей продажу сельхозземель.

На 2 копейки до 24,22 гривен за доллар укрепил национальную валюту Национальный банк на 18 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 15 ноября. За неделю – с 11 по 18 ноября – гривня окрепла по отношению к доллару на 28 копеек.

36,1% годовых составляли процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре в национальной валюте, что на 0,2 п.п. выше, чем в сентябре. По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте сохранились на уровне 8,4% годовых.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 год.

4,4 млрд грн заложено в госбюджете-2020 на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Миссия МВФ прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты:

об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года;

предлагающий ликвидировать деятельность так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества;

о внесении изменений в закон о рынке электрической энергии, который предлагает урегулировать вопрос выполнения специальных обязательств по покупке энергии по "зеленому" тарифу и др.;

об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора;

об урегулировании добычи янтаря.

Госбюджет-2020 года предполагает внешние заимствования в объеме 4,9 млрд долларов и внутренние в объеме 231,1 млрд грн. Объем выплат по госдолгу в следующее году оценивается в 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

"Нафтогаз Украины" и входящие в него компании в январе-октябре уплатили в госбюджет 89,8 млрд грн налогов и дивидендов. Поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета за десять месяцев 2019 года.

До 1 августа 2020 года, перед запуском рынка земли, все земли сельскохозяйственного назначения должны быть внесены в Госгеокадастр. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

На 70% вырослоколичество заказов из Украины на китайской торговой площадке AliExpress за январь-октябрь 2019. А "Укрпочта" за указанный период доставила из Китая 20 млн отправлений.

Европейский банк реконструкции и развития готов предоставить Украине помощь для внедрения земельной реформы. В ЕБРР уточняют, что из инвестированных в Украину 14,6 млрд евро почти 3 млрд было направлено на проекты в агробизнесе.

На 23% увеличился оборот торговли агропродукцией между Украиной и Европейским Союзом в январе-сентябре в годовом выражении и достиг рекордных 7,5 млрд долл. При этом положительное сальдо составило 3,2 млрд долл. Крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются семь стран – Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.

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202,78 млрд грн, 3,77 млрд долл. и 189 млн евро привлек в государственный бюджет Минфин на аукционах по размещению ОВГЗ в январе-октябре.

В пределах 74 млн тонн ожидается производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году по предварительным данным Минэкономики, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Почти на 30% вырос портфель кредитов населения в банках за июль-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Высокие темпы выдачи новых кредитов способствовали сокращению доли неработающих кредитов в этом сегменте до 38%.

До 199,51 долл. за 1 тыс. куб. мвыросла средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре, что на 14,2% больше, чем в сентябре.

Мир

Корпорация Google планирует выйти на рынок финансовых услуг. Она хочет предоставлять услуги по открытию банковских счетов. Предполагается, что проект под названием Cache запустят в следующем году. Партнерами Google в нем станут финансовый агломерат Citigroup и кредитный кооператив Стэнфордского университета, которые займутся обслуживанием банковских счетов.

Акции Tesla взлетели на фоне новости о строительстве ее завода в Германии. Благодаря этому компания сразу же вошла в топ-3 самых дорогих автопроизводителей в мире, после Volkswagen (второе место) и Toyota (первое).

Соцсеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь. За предыдущие полгода были удалены 3 млрд таких аккаунтов. Почти все фальшивки были закрыты до того, как смогли стать активными. В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд ее аккаунтов – подделка.

Действующий президент Румынии победил в первом туре президентских выборов, за него отдали голоса 39% избирателей. Во втором туре его соперником будет представительница социал-демократов, за которую отдали голоса 22% избирателей.

Самого низкого уровня с 2009 года достигли деловые настроения в мире. Барометр деловых настроений упал в годовом исчислении с минус 10,1 до минус 18,8 пункта. Об этом сообщили в мюнхенском институте экономических исследований ifo, основываясь на результатах опроса 1230 экспертов из 117 стран

Япония планирует превратить префектуру Фукусима, серьезно пострадавшую в результате аварии на АЭС в 2011 году, в центр возобновляемой энергетики. Власти страны готовят проект объемом 300 млрд иен (2,75 млрд долларов), предусматривающий строительство на территории префектуры 11 солнечных электростанций и 10 ветропарков совокупной мощностью 600 МВт.

Бывший президент Боливии получил убежище в Мексике. 10 ноября президент Эво Моралес объявил о своей отставке. Вместе с ним свои должности покинули вице-президент и спикер сената, несколько влиятельных сенаторов и ряд министров. Моралес ушел в отставку после трех недель массовых протестов и беспорядков по всей стране. Недовольство граждан вызвал подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 20 октября. Тогда Эво Моралес, занимающий пост президента с 2006 года, побеждал с 47,7% голосов.

Парламент Молдовы выразил недоверие проевропейскому правительству премьера Майи Санду, поддержав инициативу социалистов.

Около 40 долларов за баррель – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала себестоимость российской нефти одной из самых дорогих в мире. Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около 17 долларов. Дороже, чем в России, добыча нефти обходится на территории Казахстана (46 долларов на суше и 51 море) и на сухопутных проектах США (46 долларов), Анголы и Таиланда (50, морские проекты), Азербайджана, Индии и Китая (55-60).

Китайская Alibaba Group Holdings установила новый рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в КНР ежегодно 11 ноября. По итогам 24-часовой акции были реализованы товары на сумму 268 млрд юаней (38,3 млрд долларов). За сутки покупки совершили около полумиллиарда людей со всего мира.

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае действий "Нафтогаза Украины".

390 млн долларов выручила в сентябре компания De Beers, крупнейший в мире продавец алмазов. Это на 31% выше показателя августа, но на 12% ниже уровня годичной давности. Месяцем ранее показатель был на 39% ниже уровня 2018 года. Рост продаж в компании объясняют улучшением настроений покупателей алмазов.

Венеция страдает от крупнейшего наводнения за 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра. Только один раз, с тех пор как начали вести записи в 1923 году, вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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