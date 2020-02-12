В Украине приняли решение о минимальной плате за транспортировку газа

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План по предоставлению украинцам с нулевым потреблением газа минимальной цены за его транспортировку одобрили в профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ).

"Вчера Нацкомиссия уже одобрила акт, согласно которому люди, у которых нулевое потребление, будут получать минимальную платежку, то есть будут платить минимальные средства за транспортировку. Например, дом будет получать платежку на 20 грн в месяц за транспортировку", – сказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Он отметил, что совсем ничего не платить за обслуживание газовых сетей не получится, поскольку потребитель должен платить за возможность доступа к инфраструктуре.

"Транспортировка – это обслуживание сетей, это не плата за пользование. Это плата за то, чтобы газ всегда был подведен и всегда был под давлением, и чтобы в любое время вы открыли конфорку и он поступал, чтобы работала аварийная служба, техники… Плата за транспортировку была, есть и будет", – подчеркнул Тарасюк.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 11 февраля проект постановления о введении минимальной платы за услуги по распределению газа для новых потребителей обсуждался Комиссией.

Согласно документу, минимальный уровень потребления составит 39 куб. м – для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м – для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м – для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.

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В денежном выражении средняя стоимость доставки газа в дома граждан в месяц составит 3 грн – для газовой плиты, 10 грн – для газовой плиты и водонагревателя, 20 грн – для комплексного отопления.

Напомним, платежка за отопление в феврале, которую жители Украины получат в марте, будет ниже, чем за декабрь и январь. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, чем объяснили задержку со снижением тарифов на отопление.

О том, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета, в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

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