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В Украине приостановят таможенное оформление

Сегодня, 16:35

По данным ГФС, процесс таможенного оформления будет приостановлен на два часа

Фото: tr.sfs.gov.ua
Фото: tr.sfs.gov.ua.
В Украине приостановят таможенное оформление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c2/9f8/5c87c29f895cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c2/9f8/5c87c29f895cd.jpg Экономика По данным ГФС, процесс таможенного оформления будет приостановлен на два часа

Сервера Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Государственной фискальной службы (ГФС) приостановят работу в субботу, 16 марта, с 12.00 до 14.00, из-за чего не будет проводиться таможенное оформление. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На это время запланированы работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования ЕАИС.

"На время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС, что приведет к остановке процесса таможенного оформления", – сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.

6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, службы будут созданы как два юрлица.

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Тег таможня, ГФС

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