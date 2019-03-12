В Украине приостановят таможенное оформление
По данным ГФС, процесс таможенного оформления будет приостановлен на два часа
Сервера Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Государственной фискальной службы (ГФС) приостановят работу в субботу, 16 марта, с 12.00 до 14.00, из-за чего не будет проводиться таможенное оформление. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На это время запланированы работы в системе энергоснабжения серверного и активного сетевого оборудования ЕАИС.
"На время проведения работ будет обесточено серверное и активное сетевое оборудование ЕАИС, что приведет к остановке процесса таможенного оформления", – сказано в сообщении.
Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о разделении ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Правительство также решило, что разделением ГФС будет заниматься рабочая группа. Участники этой группы уже направили 13 предложений по реформированию Службы.
6 марта Кабмин утвердил с доработкой положения о Государственной налоговой и Государственной таможенной службах. Согласно проекту постановления и тексту проекта положений, службы будут созданы как два юрлица.
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