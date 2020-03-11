В Украине притормозил рост цен: что подорожало и подешевело

Потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении — по сравнению с февралем 2019 года – составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе. Такую информацию обнародовали в Госстате.

При этом по сравнению с январем 2020 года цены снизились на 0,3%, тогда как в январе цены выросли на 0,2%. Таким образом с начала года снижение составило 0,1%. А в целом за январь-февраль 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,8% по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Как подсчитали в Госстате, феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. Больше всего подешевели яйца – на 17,6%. На 0,2-5,1% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.

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Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, обувь — на 4,9%, одежда — на 3,7%. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2% из-за уменьшения цен на газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% уменьшились тарифы на горячую воду и отопление.

Впрочем, на 0,2-2,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис. Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,8%. Также выросли тарифы на водоснабжение на 15,3% и канализацию — на 12,6%. Транспорт в целом подорожал на 0,1% из-за подорожания проезда в поездах на 3,2% и в автомобильном пассажирском транспорте на 1%.

Напомним, ранее замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб рассказал в интервью сайту "Сегодня" об инфляции, курсе доллара и влиянии коронавируса на экономику:

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