В Украине продали с аукционов землю на 350 миллионов гривен

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) продал земельные участки на совокупную сумму достигла 348,43 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Всего успешно проданы 717 лотов.

"Совокупное подорожание лотов от Государственной исполнительной службы составляет 26,6%. То есть система электронных аукционов дополнительно принесла 44 млн грн. Это подчеркивает преимущество продажи земли именно через аукцион: открытость и состязательность порождают конкуренцию среди покупателей. Это дает напряженные торги и значительное повышение цены от оценочного уровня", – рассказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

При этом Вишнев не исключает, что в случае открытия рынка земли OpenMarket может стать площадкой для рыночной продажи сельскохозяйственных площадей.

"Когда стоимость земли непонятна, именно электронные аукционы смогут сформировать адекватную цену, – подчеркнул директор OpenMarket.

Напомним, в целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.