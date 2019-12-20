В Украине продают арестованные ж/д пути: опубликованы фото

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлены на продажу арестованные железнодорожные пути длиной 8,5 километра.
"Пути находятся в городе Сумы на улице Горького. Рельсы Р-50, шпалы деревянные", – сообщила пресс-служба торговой площадки.
Читайте также: В Украине из-за долгов по зарплате продают пассажирский самолет: опубликованы фото
Отмечается, что аукцион назначен на 13 января. Стартовая цена продажи лота – 12,24 млн гривен, торги будут происходить с шагом 122,4 тыс. гривен. Заявки уже подали три потенциальных покупателя.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.
Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:
Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк