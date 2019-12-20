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В Украине продают арестованные ж/д пути: опубликованы фото

20 декабря, 08:11

Электронный аукцион состоится уже после Нового года

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлены на продажу арестованные железнодорожные пути длиной 8,5 километра.

"Пути находятся в городе Сумы на улице Горького. Рельсы Р-50, шпалы деревянные", – сообщила пресс-служба торговой площадки.

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Отмечается, что аукцион назначен на 13 января. Стартовая цена продажи лота – 12,24 млн гривен, торги будут происходить с шагом 122,4 тыс. гривен. Заявки уже подали три потенциальных покупателя.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Также сообщалось, что на СЕТАМ завершился эксперимент с онлайн-арендой земли. Эффективность аренды земли на онлайн-площадке СЕТАМа оказалась значительно выше, чем при аналогичной процедуре "с молотка".

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Сумы пути аукционы СЕТАМ OpenMarket

Источник: Сегодня

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