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В Украине продают поддельный рис, который растворяется в воде: как уберечься

Сегодня, 08:13

"Сегодня" сделали контрольную закупку крупы и провели эксперимент

В Украине продают поддельный рис, который растворяется в воде: как уберечься Экономика "Сегодня" сделали контрольную закупку крупы и провели эксперимент

Жительница Буковины в одном из магазинов купила риск, который... растворился в воде. "Сегодня" провели эксперимент и выяснили, как распознать подделку.

Жительница Новоселицы Татьяна Куцин рассказывает, что замоченный рис растворялся, как крахмал. При этом крупа был не из дешевых, известной марки.

"Я решила, что употреблять мы такое не будем, потому что здоровье важнее", – говорит Татьяна.

"Сегодня" приобрели в ближайшем супермаркете крупу такой же марки. Дополнительно – для сравнения – взяли рис и нескольких других производителей.

Все покупки отнесли в лабораторию. Сначала специалисты замочили крупы в воде комнатной температуры. Ни один из четырех экземпляров не растворился. Почему "расклеился" рис, купленный Татьяной Куцин, в лаборатории могут только догадываться. Ведь Татьяна выбросила остатки некачественного риса, как и чек на сомнительный товар.

"Это зависит от техники переработки, от выращивания – в каких погодных условиях это происходило, какой сорт", – отмечает врач-ветсанэксперт Маргарита Божко.

"Если потребитель выявил в продукции сомнительно качество, я призываю, чтобы отстоять свои права, обращаться в органы продпотребслужбы", – говорит начальник управления Госпродпотребслужбы в г. Черновцы Сергей Лазарев.

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Чтобы уберечься от некачественных продуктов, покупки советуют проверять в лабораториях, которые работают на рынках, рекомендует завлаборатории ветсанэкспертизы №1 г. Черновцы Ольга Цапенко.

"Нужно пойти в лабораторию или у продавца просить документы на поставку риса, там есть все качественные подтверждения", – отмечает Цапенко.

А вот диетолог Наталья Бочарова советует покупать только нешлифованный рис. Он намного полезнее и подделать его обычно сложнее.

"Лучше купить меньше, но более качественное. И ввести в свой рацион здоровую пищу. Этим мы сэкономим на лекарствах", – уверяет специалистка.

Напомним, ранее сеть "взорвали" слухи о том, что в магазинах якобы продается пластиковый рис из Китая. Хотя точных подтверждений этой информации не появилось, эксперты на всякий случай объяснили, как отличить пластиковый рис от настоящего.

Также мы писали, что в Сингапуре начали продавать самый дорогой в мире рис

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Тег подделка, рис, крупа

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Сегодня

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