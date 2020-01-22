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В Украине продают здания известного кондитерского завода: фото

22 января, 13:22

Торги на государственном аукционе назначены на конец февраля

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлены здания и сооружения кондитерского завода "АВК". Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Аукцион назначен на 20 февраля. Общая стартовая цена лотов составляет 120,73 млн гривен.

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В OpenMarket уточняют, что на продажу выставлены два лота:

  • Здания и сооружения в Днепре общей площадью 37,5 тыс. кв. м (стартовая цена – 97,24 млн гривен).
  • Здания и сооружения общей площадью 99,28 тыс. кв. м (стартовая цена – 23,48 млн гривен).

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Как известно, имущество "АВК" было изъято из-за долгов перед несколькими банками, включая государственный Ощадбанк и российский Сбербанк.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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Днепр АВК аукционы СЕТАМ OpenMarket

Источник: Сегодня

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