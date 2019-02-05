В Украине продлили ликвидацию двух банков
Также на год продлены полномочия ликвидаторов
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию "БГ Банка" и "Фортуна-банка", сообщает пресс-служба Фонда.
Срок проведения ликвидации "БГ Банка" продлен с 27 февраля 2019 года до 26 февраля 2020-го, а "Фортуна-банка" – с 22 февраля 2019 года до 21 февраля 2020-го.
Также продлены полномочия ликвидаторов обоих банков – Ильи Луньо и Андрея Федоренко соответственно. Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 31 января.
Напомним, в январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.
По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – "Госзембанка", "Эрдэ Банка", банка "Таврика" и "Классикбанка".
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