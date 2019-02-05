Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине продлили ликвидацию двух банков

Сегодня, 12:55

Также на год продлены полномочия ликвидаторов

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
В Украине продлили ликвидацию двух банков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c5/835/5c46c58350d6a.jpg Экономика Также на год продлены полномочия ликвидаторов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию "БГ Банка" и "Фортуна-банка", сообщает пресс-служба Фонда.

Срок проведения ликвидации "БГ Банка" продлен с 27 февраля 2019 года до 26 февраля 2020-го, а "Фортуна-банка" – с 22 февраля 2019 года до 21 февраля 2020-го.

Также продлены полномочия ликвидаторов обоих банков – Ильи Луньо и Андрея Федоренко соответственно. Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанные решения 31 января.

Напомним, в январе 2019 года глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.

По данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – "Госзембанка", "Эрдэ Банка", банка "Таврика" и "Классикбанка".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег банки, ликвидация, ФГВФЛ

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине продлили ликвидацию двух банков". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацбанк внес изменения в порядок открытия и закрытия счетов в банках

1 февраля, 06:26

При открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников

Вкладчикам украинских банков-банкротов выплатили почти миллиард гривен

31 января, 16:15

Данные за год обнародовал Фонд гарантирования вкладов физлиц

Риск ликвидности банков Украины снизился впервые за пять кварталов

30 января, 17:14

По ожиданиям банков, риск ликвидности в I квартале 2019 года "ожидаемо снизится"

Нацбанк пожаловался в СБУ и НАБУ на подозрительные операции банков

30 января, 12:16

НБУ подозревает, что операции клиентов связаны с преступной деятельностью

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии