В Украине продолжится рост пенсий – Розенко

Чиновник отверг идею перенести повышение социальных выплат

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине продолжится рост пенсий – Розенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e9/588/5c88e95889098.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e9/588/5c88e95889098.jpg 2019-03-19T12:39:00+02:00 Экономика Чиновник отверг идею перенести повышение социальных выплат

Правительство не намерено откладывать процесс повышение пенсий, так как у государства есть на это ресурсы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в ходе селекторного совещания по вопросам монетизации субсидий и индексации пенсий.

"Мы не будем слушать никаких предложений об ограничении пенсионных выплат, уменьшения пенсионных выплат, отказа от монетизации субсидий. ... Правительство будет исполнять свою программу по повышению пенсий, реформированию системы субсидий", – заверил вице-премьер.

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Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране.

В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

Кроме того, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

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