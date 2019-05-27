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В Украине прогнозируют рекордный урожай черешни

27 мая, 18:16

По прогнозам аналитиков, экспорт черешни превысит 5000 тонн

Фото: Pixabay

Вслед за сообщением о том, что урожай яблок в Украине в 2018 году стал рекордным за годы независимости, в этом году аналитики ожидают рекордный урожай черешни. Такой прогноз дают эксперты EastFruit.

"Этому будет способствовать вступление в полное плодоношение новых садов, посаженных в 2012-2018 годах, а также сравнительно неплохие погодные условия, которые хоть и отсрочили начало уборки урожая, пока что не привели к существенным потерям ожидаемого вала продукции", – сказано в сообщении.

По ожиданиям аналитиков, экспорт черешни из Украины в этом году превысит 5000 тонн и также установит рекорд.

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Отмечается, что холодная погода и избыточные осадки привели к потерям качества продукции в Испании и Италии, поэтому цены на черешню в Евросоюзе удерживаются на достаточно высоком уровне.

"Задержка начала уборки урожая также является хорошей новостью для Украины, поскольку экспорт украинской черешни начнется после того, как Узбекистан практически полностью уйдет с рынка России. Кроме того, к тому времени также завершится пик экспорта черешни из Турции", – говорится в сообщении.

Между тем, несмотря на дожди, в Украине входит в разгар сезон клубники. Стоимость ягод пока еще отпугивает покупателей. Журналисты "Сегодня" узнавали, когда клубника подешевеет:


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Тег урожай, экспорт, черешня, ягода

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