В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплаты

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Украинских пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии – это стало возможным благодаря увеличению уровня прожиточного минимума в стране.

Поскольку минимальная пенсия в Украине равна уровню прожиточного минимума, с января она составит 1 638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1 712 и 1 769 грн соответственно.

В марте пенсионеров ждет индексация по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", но конкретные цифры будут опубликованы в конце января.

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Кроме того, в 2020 году вырастет и минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту – с 26 до 27 лет, а также в этом году истекает "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

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Последние, кто может еще воспользоваться "льготным периодом", – женщины, которые родились в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев. А вот те женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что, представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине "вырастут, но вырастут не сильно". В проекте бюджета, по его словам, также предусмотрены 173 млрд гривен на погашение дефицита Пенсионного фонда.

Более подробно узнать о переменах, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета, вы можете в статье "Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года" на нашем сайте.

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