Размер повышения пенсии зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат, которые назначают автоматически, с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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"Для неработающих пенсионеров вырастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. Независимо от того, работает человек или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", – говорится в сообщении.

Как отмечается, размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату.

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"Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля", - сообщили в фонде.

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Таким образом, размер минимальной пенсии по возрасту с 1 июля составляет 1712 грн, что на 74 грн больше, чем было ранее.

В тренде В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные. Это позволит назначать пенсии автоматически.

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Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская в эфире телеканала "Украина 24" ранее объяснила, как эта система будет работать, если парламент примет правительственный законопроект. По словам министра, украинцам не придется никуда обращаться, чтобы оцифровать бумажные трудовые книжки.

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