В Украине провели рекордное число земельных онлайн-аукционов за день

Рекорд был установлен в понедельник, 30 сентября

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Государственное предприятие (ГП) СЕТАМ через платформу OpenMarketLand продало рекордное количество прав аренды земельных участков в день – 65. Рекорд установлен 30 сентября, сумма привлеченных средств составила 10,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

"Украинская земля – ​​ценный и привлекательный товар, если торги организованы открыто и честно. Ведь общая стартовая сумма продажи составила в тот день 2 874 808,27 грн, а общая сумма продажи достигла 10 446 653,29 грн. Поэтому рост цены достиг 263%", – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

В пресс-службе напомнили, что понедельник, 30 сентября, был последним днем пилотного проекта по продаже прав аренды земли на площадке OpenMarketLand.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре 2018 года госпредприятие СЕТАМ и Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.

О том, что такое защищенный аукцион и как он влияет на рынок аренды земли, Вишнев рассказал в 2018 году в интервью сайту "Сегодня" – "Мы перейдем психологическую черту в обществе": интервью с главой СЕТАМ о рынке аренды земли.

Между тем Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Подробнее – в нашем сюжете:

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