В Украине проверяют получателей пенсий и субсидий: кого заставят вернуть деньги

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Реклама

Как рассказал сайту "Сегодня" кандидат юридических наук и общественный деятель Сергей Войченко, проверка данных о льготнике сейчас осуществляется в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат от государства.

После этих трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, необходимо ли человеку вернуть полученные деньги.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой были назначены, начислены и/или осуществлены государственные выплаты, органы, осуществляющие их, присылают таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты. В случае несогласия с решением, человек может обжаловать его в установленном законом порядке. Споры в случае отказа людей добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты решаются в судебном порядке", — поясняет Войченко.

Читайте также: В Украине уменьшился средний размер субсидий: сколько он составляет

Эксперт добавляет, что только в 2019 году Министерство финансов проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат. По результатам проверки оказалось, что дополнительно нужно проверить 12,9 млн получателей. И только за октябрь прошлого года было подтверждено 14,7 тыс. случаев неправомерного получения выплат на сумму 27,4 млн грн, которые нужно было вернуть в бюджет.

Реклама

Впрочем, сейчас в суды по этому вопросу обращаются нечасто. Юрист Gracers Law Firm Денис Соловей рассказал, что на данный момент в Едином государственном реестре судебных решений около 20 000 дел в данной категории, что в масштабах страны – немного. Именно это и изменит новый закон, считают юристы.

Подробнее о новшествах читайте на сайте "Сегодня" – "Незаслуженные субсидии, льготы и пенсии могут потребовать вернуть: что изменится для украинцев".

А о том, как во время карантина начисляют субсидии, ранее рассказали в Кабмине:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама